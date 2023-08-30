الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد عادل: الحفاظ على استقرار الأهلي يحسب لمجلس الإدارة

أحمد عادل
أحمد عادل

أشاد أحمد عادل، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، بمجلس إدارة النادي الأحمر، برئاسة محمود الخطيب على مردودهم خلال الفترة الماضية.

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وقال عادل في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "يحسب لمجلس إدارة النادي الأهليـ الحفاز على قوام الفريق والجهاز الفني في الموسم الجديد حتى الآن".

وتابع: " الأهلي نجح في التعاقد مع احتياجاته في كافة المراكز وتدعيمها رغم نجاحات الموسم الماضي، وهذا أيضا يحسب لإدارة النادي".

معسكر الأهلي في النمسا سيفيد الفريق بشكل كبير

وأتم: "معسكر الأهلي في النمسا سيفيد الأهلي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نظرا لاستعداد الفريق في بلد ذات أجواء جيدة مثل النمسا".