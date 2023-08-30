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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيبو: الأهلي لم يتفق على خوض ودية اليوم

خالد بيبو
خالد بيبو

 صرح الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

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 وأكد بيبو أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة مارسيل كولر، لم يحدد خوض أي مباريات ودية حتى يقوم بإلغائها لأي أسباب.

 وأوضح مدير الكرة أن الاتفاق حتى الآن هو خوض مباراة ودية واحدة يوم 5 سبتمبر، وقبل نهاية معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.

 وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في معسكر مغلق بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر القادم، استعدادًا للموسم الجديد.