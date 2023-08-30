تعادل مثير بين البنك الأهلي وفاركو ودياً

إنتهت منذ قليل أحداث مباراة البنك الأهلي وفاركو الودية بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق إستعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.



افتتح فريق فاركو أهداف اللقاء مع مطلع شوط المباراة الاول وأدرك بعدها بدقائق جريندو لاعب البنك الأهلي هدف التعادل

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين لإكسابهم حساسية المباريات وتطبيق بعض من الجوانب الخططية والاطمئنان أيضا على الجاهزية البدنية

ومن المقرر ان يختتم فريق البنك الأهلي غدا الخميس معسكره المغلق بمواجهة الإتحاد السكندري .

خاص لـ الوفد: البنك الأهلي يقترب من ضم صفقتين بالدوري

كشف محمد عبدالواحد المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن المراكز التي سيتم تدعيمها خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك إستعدادا للموسم الجديد بقيادة الصربي بابا فاسيلو المدير الفني للفريق.

وصرح محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد” أن نادي البنك الأهلي أبرم عدد من الصفقات المميزة لتعويض التقصير في الموسم الماضي، وما زالت هناك صفقات يجري التفاوض معها، هدفنا تدعيم الفريق بأفضل العناصر من خلال ضم صفقات مميزة لتعويض التقصير خلال الموسم الماضي في بعض المراكز ".