عاجل
جوجل يطرح أداة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ومستندات بألوان مختلفة زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21 (فيديو) فرحة عارمة تجتاح أفراد الجيش والشعب الجابوني عقب الإطاحة بالرئيس بونجو.. فيديو
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعادل مثير بين البنك الأهلي وفاركو ودياً

مباراة البنك الأهلي
مباراة البنك الأهلي وفاركو

إنتهت منذ قليل أحداث مباراة البنك الأهلي وفاركو الودية بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق إستعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

 

txt

نادي البنك الأهلي المصري يشعل الترند بعد فوز فريق كرة اليد بالبرونزية


افتتح فريق فاركو أهداف اللقاء مع مطلع شوط المباراة الاول وأدرك بعدها بدقائق جريندو لاعب البنك الأهلي هدف التعادل 
وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين لإكسابهم حساسية المباريات وتطبيق بعض من الجوانب الخططية والاطمئنان أيضا على الجاهزية البدنية 
ومن المقرر ان يختتم  فريق البنك الأهلي غدا الخميس معسكره المغلق بمواجهة الإتحاد السكندري .

خاص لـ الوفد: البنك الأهلي يقترب من ضم صفقتين بالدوري

كشف محمد عبدالواحد المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن المراكز التي سيتم تدعيمها خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك إستعدادا للموسم الجديد بقيادة الصربي بابا فاسيلو المدير الفني للفريق.

وصرح محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد” أن نادي البنك الأهلي أبرم عدد من الصفقات المميزة لتعويض التقصير في الموسم الماضي، وما زالت هناك صفقات يجري التفاوض معها، هدفنا تدعيم الفريق بأفضل العناصر من خلال ضم صفقات مميزة لتعويض التقصير خلال الموسم الماضي في بعض المراكز ".