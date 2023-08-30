معلق مباراة الاتحاد والهلال في بطولة دوري روشن " الكلاسيكو السعودي "

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية عن هوية معلق مباراة الاتحاد والهلال السعودي مساء الجمعة القادمة في كلاسيكو سعودي ناري الذي يقام على ستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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يحل الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد في لقاء ديربي ناري في قمة الأسبوع الخامس من الدوري المحترفين.

يرغب الاتحاد مٌواصلة العروض المميزة التي قدمها خلال الأسابيع الماضية أمام الزعيم السعودي يوم الجمعة القادمة.

تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع لمباراة الهلال

في حراسة المرمى: مارسيلو جورهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو - عبدالرزاق حمدالله - جوتا.

تشكيل الهلال السعودي لمباراة الاتحاد:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كوليبالي - البليهي - الشهراني.

خط الوسط: نيفيز - كنو - ميشال.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

موعد مباراة الهلال والاتحاد السعودي في دوري روشن:

من المقرر أن تنطلق صافرة التحكيم لمباراة الاتحاد والهلال السعودي مساء الجمعة القادمة الموافق 1 من شهر سبتمبر القادم 2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

معلق مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي:

أسندت قناة إس إس سي الرياضية السعودية مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد و الهلال السعودي إلى المعلق المخضرم، راشد الدوسري.