ألمانيا تُسلم أوكرانيا 10 دبابات ليوبارد وآلاف الذخائر في أسبوع

سلمت "برلين"، القوات الأوكرانية، في غضون أسبوع 10 دبابات من طراز Leopard 1A5 ونحو 13 مليون ذخيرة من الأسلحة الصغيرة، حسبما أفادت وزارة الدفاع الألمانية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، يوم الأربعاء، أن قائمة المساعدات العسكرية الجديدة تشمل تسليم 10 دبابات من طراز Leopard 1A5، ورادار المراقبة الجوي TRML-4D، و16 طائرة استطلاع مسيرة VECTOR ، ونحو 13 مليون ذخيرة أسلحة صغيرة، و 4 قاطرات HX81 إلى جانب 4 أشباه مقطورات.

حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وفي سياق مُتصل، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة)".

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.