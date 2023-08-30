قافلة طبية بمقر جمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر ضمن حملة 100يوم صحة

نفذت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالتعاون جمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر حملة بمقر الجمعية بالغردقة لأعضاء الجمعية والمترديين عليها .

وقامت الحملة، بأعمال الكشف على الاعتلال الكلوى والضغط والسكر وصحه المرأة وتطعيم كرونا للراغبين، وقد تم قدمت هذة الخدمه المجانية لجميع اعضاء وموظفى جمعيه الهلال الاحمر بالغردقة.

وشارك فى الحملة الدكتورة حسناء محمد مدير مديريه التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وخالد أحمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعيه الهلال الاحمر وتم الاشراف والتنسيق على الحملة من أحمد عبدالباسط رئيس لجنه الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى بالبحر الأحمر، ولاقت الحمله إقبالا متميزا من جميع أعضاء جمعيه الهلال الاحمر بالغردقه للفحص للاطمئنان على صحتهم.

وقامت المبادرة بأعمال الكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة ووظائف الكلى والكشف المبكر عن سرطان الثدي للأعمار من سن 18 : 60 سنة، علما بأن المبادرة تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت من مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة إنطلاق فعاليات حملة 100 يوم صحة بجميع محافظات الجمهورية، والتي تأتي في إطار خطة الوزارة وحرصها علي تقديم الخدمات الصحية لأكبر قدر من المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية وتستمر لمدة 100 يوم حتي أكتوبر المقبل للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوي للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار الأمراض الوراثية .

وأوضحت الوزراة، أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعية لخدمات وزارة الصحة، وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلي رأسها خدمات

المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

وتستهدف المبادرة تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية و إجراء مسوح طبية وتوفير الأدوية للمرضي و تكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية، بالإضافة إلي نشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية.

ومن ناحية أخرى أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تعليماته للدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر برفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الصحة بالمحافظة تزامناً مع فترة المبادرة والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية علي أن يتم التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية

بالمديرية والفرق الثابتة والمتنقلة لتذليل اي مشكلات تعوق المبادرة وتقديم الخدمات الطبية لموطني المحافظة الساحلية .

يذكر أن مديرية الصحة بالبحر الاحمر تقدم خدمات المبادرة من خلال أماكن التمركز الميداني بالممشي السياحي وممشي شيري و تشتمل علي فحص صحة المرأة والامراض المزمنه والاعتلال الكلوي و الأم والجنين و السمعيات و التقزم و الانيميا و كبار السن و قلبك أمانة

ويصاحب عمل فرق المبادارات نشاط مكثف لفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، بالإضافة الي زيادة عدد القوافل الطبية من اجل استهداف اكبر عدد ممكن من المواطنين .