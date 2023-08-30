زاهي حواس يطلب مساعدة محمد صلاح لاسترداد حجر رشيد من لندن

وجه زاهي حواس، عالم الآثار المصري، رسالة إلى النجم الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي يناشده من خلالها بمساعدة مصر في استرداد القطع الأثرية الموجودة بمتحف لندن.

وقال حواس عالم الآثار في تصريحات تليفزيونية اليوم: " نفتخر بمحمد صلاح في الخارج، ولكن عليه واجب وطني، عليه أن يساعدنا في استرداد آثارنا المصرية من متحف لندن ".

وأضاف زاهي حواس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد: "حجر رشيد بقاله 200 سنة في لندن، ومكانه الأساسي في المتحف المصري ".

وأضاف: "بمساعدة صلاح والسفارة المصرية في لندن يمكننا أن نجمع 100 ألف توقيع لتغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار ".

حواس: المتحف المصري سيجذب ملايين السائحين

واختتم: المتحف المصري الكبير سيجذب ملايين السائحين من كل دول العالم، صالات العرض بالخارج التي تشتري الآثار المسروقة وترفض تقديم معلومات عن كيفية وصولها ".