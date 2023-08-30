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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تحرك جديد من اتحاد جدة لإنهاء صفقة محمد صلاح

محمد صلاح، لاعب ليفربول
محمد صلاح، لاعب ليفربول

يواصل اتحاد جدة السعودي تحركه للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد المفاوضات المكثفة خلال الفترة الماضية.

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وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اتحاد جدة سيتقدم بعرض جديد لضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تمسط الريدز باستمرار الفرعون.

وأشارت إلى أن الفريق السعودي سيعرض 150 مليون يورو على محمد صلاح خلال الساعات المقبلة، كراتب سنوي للانضمام للاتحاد بشكل رسمي.

وشددت التقارير على ليفربول سيستفيد من انتقال صلاح لدوري "روشن"، حيث سيحصل على 108 مليون دولار، بالإضافة إلى 54 مليونًا أخري امتيازات أخري.

في سياق متصل، كشف جان آج فيورتوفت، الإعلامي النرويجي بشبكة "ESPN" العالمية، عن محمد صلاح سيرحل عن صفوف الريدز مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث يتوقع أنه يوقع للاتحاد خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن الأندية الإنجليزية لديها تخوف من غلق باب القيد السعودي متأخرًا، حيث تخشي فرق دوري "روشن" من رحيل النجوم حال تعرضوا لإغراءات مالية من قبل الأندية السعودية.

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