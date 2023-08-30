أحمد موسى يطالب محمد صلاح بعمل وطني.. مسئولية نحو بلده (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستعمر الإنجليزي خلال تواجده في مصر سرق العديد من الآثار بطرق غير شرعية، وعلى رأس تلك القطع الأثرية حجر رشيد، والذي تم اكتشافه خلال فترة الحملة الفرنسية، مطالبًا بضرورة العمل على استرداد هذه الآثار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن محمد صلاح كان موجود في المتحف البريطاني بالأمس يلتقط صورا مع الآثار المصرية، معقبا:"لازم محمد صلاح ينضم لحملة مصر لاسترداد آثار مصر، ومحمد صلاح كلامه هيكون مؤثر جدا".

وطالب أحمد موسى، محمد صلاح، بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المنهوبة، ومنها حجر رشيد المتواجد في المتحف البريطاني، وأن محمد صلاح عليه مسؤولية نحو بلده، "محمد صلاح عمره ما هيتأخر، وفي النهاية دي بلده".

بطالب محمد صلاح بالمشاركة في حملة استعادة كل آثار مصر

وتابع: "أنا بكلم محمد صلاح بضرورة العمل والمشاركة في الحملة من أجل استعادة كل آثار مصر المنهوبة في المتحف البريطاني وفي كل مكان في العالم".

وأشار إلى أن مصر حافظت على نصف الإرث العالمي، معقبا: "مفيش حد زينا في الحفاظ على التاريخ، طبعا ده تاريخنا، ولازم نحافظ عليه ونسترده".