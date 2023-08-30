تحرير 42 محضر بحملة مكبرة على الأسواق بمدينة دهب

في ضوء اعمال حملة 100 يوم صحة تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء ا.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها .

وبناءاً على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف من الدكتور احمد حسانين ، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ، وتحت اشراف السيد مصطفى خليل ، القائم باعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية قام مفتش اغذية دهب بشن حملة مرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدينة دهب.

وتم خلالها المرور على 20 منشأة وقامت اللجنة بتحرير 19 محضر نظافة وكذلك 22 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية.

كما تم تحرير محضر ضبط لعدد 315 عبوة باجمالي وزن 110 لتر لمشروبات منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالي محاضر بلغ عددها 42 محضر، كما تم اعدام 96 كجم و 29 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية.

وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.