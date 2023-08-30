تاتا مارتينو يؤكد مشاركة ميسي في مباراة إنتر ميامي وناشفيل

أكد المدرب الإسباني تاتا مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي على مشاركة الارجنتيني ليونيل ميسي، والذي سيقود الفريق في مواجهته المقبلة أمام نادي ناشفيل ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات المجموعة الشرقية من الدوري الامريكي لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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كان ليونيل ميسي قد غاب عن التشكيل الأساسي لإنتر ميامي في مواجهة الجولة الماضية أمام نادي ريد بولز ةالتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل على ملعب ريد بول أرينا، لكنه شارك كبديل في الدقيقة 60 من عمر، والذي أثار جدلًا بأن اللاعب يعاني من إصابة.

وقال تاتا مارتينو أن ليونيل ميسي جاهز لمواجهة ناشفيل، وان السبب وراء غيابه عن اللقاء الماضي في الدوري كان من أجل راحته، وهو نفس الأمر بالنسبة لسيرجيو بوسكيتس، ولا توجد مشكلة بالنسبة لميسي وبالتالي سيكون جاهز للمواجهة المقبلة.

تصريح تاتا مارتينو حول ميسي وبوسكيتس

من المقرر أن يلعب نادي إنتر ميامي مواجهة امام فريق ناشفيل في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل اليوم الاربعاء وفي الساعات الأولى من صباح غدًا الخميس، وذلك على ملعب لوكهارت.