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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنتر ميلان يمنح البايرن مهلة  لبيع الفرنسي " بافارد"

الفرنسي بنجامين بافارد
الفرنسي بنجامين بافارد

إنتر ميلان يمنح البايرن مهلة  لبيع الفرنسي " بافارد"منح نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم بايرن ميونخ الألماني مهلة حتى الثلاثاء المقبل لحسم قراره بشأن استعداده لبيع المدافع الفرنسي بنجامين بافارد.

وقرر إنتر ميلان هذه المهلة كي يكون أمامه الوقت الكافي للبحث عن مدافع آخر قبل غلق سوق الانتقالات يوم الجمعة المقبل، في حال رفض بايرن ميونخ بيع بافارد.

ويستمر عقد بافارد مع بايرن ميونخ حتى 2024 لكن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق بعد أن قضى معه أربعة أعوام.

وتردد أن إنتر ميلان مستعد لدفع 28 مليون يورو (3ر30 مليون دولار)، إضافة إلى متغيرات، نظير الحصول على خدمات بافارد الذي ارتبط اسمه في وقت سابق بإمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إنه واثق في التوصل إلى حل حتى يوم الجمعة، وذلك قبل أن يحدد إنتر ميلان المهلة التي تنتهي يوم الثلاثاء.

وفي حال رحيل بافارد، سيكون بايرن ميونخ بحاجة إلى التعاقد مع لاعب يعوض غيابه.

وتردد أن تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي مرشح لتعويض رحيل بافارد عن بايرن.

وتجدر الإشارة إلى أن تشالوباه معروف لدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ من خلال عمله بالتدريب في تشيلسي في وقت سابق.