أوكرانيا تُحرز تقدمًا تدريجيًا في هجومها المُضاد.. البيت الأبيض يُوضح

تُحرز "أوكرانيا"، تقدمًا تدريجيًا في هجومها المُضاد، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، "جون كيربي"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "الحرب مستمرة والأوكرانيون يحرزون تقدما تدريجيا في هجومهم المضاد"، مشيرا إلى أن معارك دموية تجري على عدة محاور في الجبهة.

دعم أوكرانيا بالأسلحة

وأكد أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا، يوم الثلاثاء، تضمنت معدات لإزالة الألغام، والذخائر للمدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت بأن مسؤولين أمريكيين اعتبروا أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير أبطأ مما كان متوقعا، وأن البنتاغون طلب من القيادة العسكرية الأوكرانية تركيز الجهود على المحور الرئيسي بدلا من توزيع القوات بين عدد من المحاور.

من ناحية أخرى، أعلنت أوكرانيا عن اختبارها عدة أنواع من الآليات البرية المسيرة، بما فيها آليات قتالية قادرة على حمل المتفجرات.

وقال وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيودوروف، إن أوكرانيا تسعى "لزيادة عدد التقنيات في الجبهة" وأن السلطات أجرت اختبارات لعدد من الآليات الجديدة بالتعاون مع مؤسسة Brave1 لتطوير التقنيات الدفاعية.

وأوضح الوزير أن الاختبار شمل "25 نموذجا فريدا من نوعها، من آليات لوجستية إلى قتالية، ومن أبراج قتالية يتم التحكم فيها عن بعد إلى روبوتات انتحارية"، مضيفا أنها ستساعد القوات الأوكرانية "قريبا".