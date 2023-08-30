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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشيلسي يتعادل مع ويمبلدون في الشوط الأول بكأس الرابطة الإنجليزية

تشيلسي
تشيلسي

 حسم التعادل الإيجابي بين تشيلسي ويمبلدون بهدف لكل فريق في المباراة الجارية الآن على ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية.

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 حصل يمبلدون على ركلة جزاء في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول  ليتمكن من تسجيل الهدف الأول من خلال اللاعب جيمس تيلي لاعب يمبلدون في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

 ويعاود نوني مادويكي، لاعب تشيلسي، اللقاء من جديد عندما سجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

  وبدأ تشيلسي بهذا التشكيل لمباراة يمبلدون:

  حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

  الدفاع: ديساسي، كولويل، كوكوريلا وبشير هومفريز.

  الوسط: موريرا، كالاجير وليزلي اوجوتشوكو.

  الهجوم: ماتسين، مادويكي و ماسون بورستو.

 ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بين تشيلسي ويمبلدون بهدف لكل فريق.