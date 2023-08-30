إذا كنت قد اشتريت جهاز iPad مؤخرًا وتستخدمه الآن في كل شيء، فمن المحتمل أنك واجهت حالة احتجت فيها إلى التقاط لقطة شاشة. يمكنك القيام بذلك على أي جهاز iPad، لكن الخطوات تختلف وفقًا للطراز الذي لديك. إذا كان جهاز iPad الخاص بك يحتوي على زر الصفحة الرئيسية (أو لا)، فهناك بعض الحيل التي يجب تذكرها لالتقاط لقطات الشاشة. إذا كان لديك قلم Apple Pencil، فمن السهل التقاط لقطة شاشة به وتحرير الصورة بسرعة، كما يوجد زر الصفحة الرئيسية الافتراضي الذي يمكنه مساعدتك أيضًا. فيما يلي جميع الطرق التي يمكنك من خلالها التقاط لقطة شاشة على جهاز iPad.

كيفية التقاط لقطة شاشة على جهاز iPad بدون زر الصفحة الرئيسية

مثل أحدث أجهزة iPhone، لا تحتوي معظم موديلات iPad الأحدث مثل iPad mini على زر الصفحة الرئيسية. إذًا كيف يمكنك التقاط لقطة شاشة؟ لا يزال بإمكانك استخدام الأزرار الفعلية الموجودة على جهاز iPad للقيام بذلك: اضغط على زر الطاقة وأي من زري الصوت في نفس الوقت. ستومض الشاشة وستظهر معاينة لقطة الشاشة في الركن الأيسر السفلي من الشاشة.

لتحرير الصورة، اضغط على المعاينة واعمل من هناك. بخلاف ذلك، يمكنك العثور على لقطة الشاشة في تطبيق الصور لديك.

كيفية التقاط لقطة للشاشة باستخدام زر الصفحة الرئيسية

تأتي أجهزة iPad الأقدم مزودة بزر الصفحة الرئيسية الفعلي، لذا فإن التقاط لقطة شاشة على هذه الأجهزة يختلف قليلاً. اضغط على زري الطاقة والصفحة الرئيسية في نفس الوقت، وستومض الشاشة وستظهر لقطة الشاشة في تطبيق الصور لديك.

كيفية التقاط لقطة شاشة باستخدام AssistiveTouch

هناك أيضًا طريقة لالتقاط لقطة شاشة على جهاز iPad دون استخدام أي أزرار. انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > اللمس وقم بتشغيل اللمس المساعد. انقر فوق Double Tap وقم بتخصيص هذا الإعداد لالتقاط لقطة شاشة. سيظهر بعد ذلك زر الصفحة الرئيسية الافتراضي على الجانب الأيمن من شاشتك. اضغط بسرعة على هذا الزر مرتين لالتقاط لقطة شاشة.

كيفية التقاط لقطة شاشة على جهاز iPad

مكافأة لمستخدمي Apple Pencil

باستخدام Apple Pencil، قم بالتمرير لأعلى من الزاوية السفلية اليسرى من شاشتك لالتقاط لقطة شاشة. سيتم فتح قائمة التحرير تلقائيًا ومن هناك، يمكنك إضافة تعليقات توضيحية إلى الصورة ووضع علامات عليها باستخدام قلم الرصاص باستخدام العديد من خيارات الفرشاة. اضغط على "تم" ثم "حفظ" لإنهاء التحرير.