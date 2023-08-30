تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ويمبلدون في كأس رابطة المحترفين

أعلن المدرب بوتشيتينو المدير الفني لفيق تشيلسي عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة التى تجمعه أمام ويمبلدون على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تشكيل تشيلسي الرسمي

تشكيل تشيلسي

موعد مباراة تشيلسي وويمبلدون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ويلتقي فريقا تشيلسي ونظيره ويمبلدون فى تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء، بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن منافسات الدوري الثانى ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وويمبلدون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وتذاع مباراة تشيلسي وويمبلدون مساء اليوم، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عبر شبكة قنوات بى ان سوبرت وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports.

ويسعي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسي ولاعيبه الى مصالحة جماهيره بعد الانطلاقة الخيبة للأمال ببطولة الدوري الإنجليزي، فيما يأمل تصحيح مسار البلوز ببداية قوية ببطولة كأس الرابطة اليوم أمام ويمبلدون.

ويقع فريق تشيلسي فى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، محصلة تعادل إيجابي بهدف لمثله أمام ليفربول في الجولة الأولي من مسابقة البريميرليج، ثم الخسارة أمام وست هام بثلاثية نظيفه بالجولة الثانية، تحقيق فوزا غاليا على لوتون تاون بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.