وكيل شيري يطلق تيجو 8 المجمعة محلياً

أطلقت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات شيري في مصر، أحدث إصدارات سيارات شيري الجديدة السيارة " تيجو 8" الجديدة والتي تم تجميعها في مصر بتكنولوجيا متقدمة وأعلى مستوى من الأمان والتصميم.

يأتي إطلاق السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً بالسوق المصري في إطار حرص شركة جي بي أوتو على تقديم كل ما هو جديد للمستهلك المصري، وتنفيذاً لاستراتيجيتها التي تؤمن بضرورة تعزيز قطاع السيارات، وتوفير مختلف الموديلات للفئات المختلفة من العملاء باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

وتعليقاً على إطلاق السيارة الجديدة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً، قال فريد فاضل، رئيس قطاع شيري بشركة جي بي أوتو: "نفخر بتقديم سيارة شيري تيجو 8 الجديدة للسوق المصري، والتي تأتي تأكيداً على روح التحدّي التي تتميّز بها علامتنا التجارية مع سعينا المستمر لتخطّي توقّعات العملاء وتلبية احتياجاتهم المختلفة. كما أن هذه الخطوة تشكّل تأكيداً إضافياً على النمو الرائع الذي تشهده علامة شيري في السوق المصري، وتعبِّر عن التزامها تجاه عملائها بدءً من تقديم الدعم الشامل في مراكز الصيانة التابعة لنا، وصولاً إلى الدعم المتاح من خلال شركائنا المعتمَدين في جميع أنحاء الجمهورية".

وأكد "فاضل" رئيس قطاع شيري بشركة جي بي أوتو، أن سيارات شيري نجحت في الاستحواذ على نسب مبيعات فاقت التوقعات منذ طرحها في السوق المصري لما تقدمه من مواصفات تلبي تطلعات عملائها مع تنوع طرازاتها المختلفة بما يمنح المستهلك المصري فرصة أكبر للاختيار، ونثق تماماً بأن سيارة شيري تيجو 8 الجديدة ستحقق نجاحاً كبيراً بالسوق المصري خاصة وأنها تلبي احتياجات الأسر كبيرة العدد وتمنحها تجربة فائقة.

مواصفات السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً

وفقاً للمعلن من شركة جي بي أوتو تم تصميم السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً لتناسب احتياجات العائلات الكبيرة، حيث يتوفر منها سيارات ذات 5 مقاعد و7 مقاعد. ويتميز تصميمها بإمكانات فريدة ومساحة واسعة بأبعاد طول كلي 4,700 مم وبعرض يبلغ 1,860، وارتفاع 1,746 مم وقاعدة العجلات 2,710 (مم) أما السعة التخزينية لصندوق الأمتعة فتبلغ 889-1930 في السيارة ال 5 راكب و193-1930 في السيارة ال 7 راكب.

تأتي السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً من شركة جي بي أوتو بسعة لترية 1.5L Turbo وأقصى قوة حصانية 145/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 210/ 1750 -4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 6 Speed DCT Wet. وتتمتع السيارة بنظام التوجيه الإلكتروني والنظامي التعليق الأمامي والخلفي، كما تشمل مرايات كهربائية الطي والضبط بإشارات جانبية، وجنوط سبور مقاس "18، إلى جانب شبكة أمامية كروم لامعة -3D، وحلية كروم جانبية، وحامل سقف.

وتم تجهيز السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً لتبدو بشكل أكثر فخامة وذلك من خلال عجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد ومقاعد بفرش جلد مع إمكانية فتح وغلق الزجاج بلمسة واحدة وتكييف هواء بتحكم ثنائي مع مزيل ضباب وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة ديجيتال 7 بوصة ملونة للعدادات، وإضاءة داخلية ملونة (7 ألوان)، مصابيح أمامية وخلفية بإضاءة LED، ومصابيح إضاءة نهارية LED، وإشارات أمامية بشكل تدفق المياه، مع إمكانية تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيًا.

صُممت السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً لتستوعب 7 مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف، يتمتع الصف الأول من السيارة بإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائياً، مع خاصية تسخين بالمقاعد ومسند يد أمامي بصندوق تخزين وتبريد وحامل أكواب (X3)، ومسند يد أمامي مع خاصية التمدد، ومسند يد بمخارج USB X2 و12V إلى جانب وحدة سقف بها حامل نظارات وإضاءة LED ومساحة تخزين بالأبواب. ويحتوي الصف الثاني من السيارة على مقاعد قابلة للطي بشكل مسطح (60:40) ومسند يد بحامل أكواب، وفتحات تكييف، وإضاءة LED، ومخرج USB، ومساحة تخزين بالأبواب، وجيوب خرائط. أما الصف الثالث فهو يضم مقاعد قابلة للطي بشكل مسطح(50:50) ومساحة تخزين مع حامل أكواب. وتحتوي السيارة على مخرج 12V، ومساحة تخزين أسفل الأرضية، وخطاف (X6)، وستارة شنطة.

وتتمتع سيارة شيري تيجو 8 بأعلى نظم الأمان، من شركة جي بي أوتو يوجد بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية، وستائر هوائية جانبية، كما تتميز بمكابح يد إلكترونية، ومكابح مضادة للانغلاق ويتم توزيع قوتها إلكترونياً. وتوفر أيضاً نظام مساعدة الفرامل، ونظام الاتزان الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر، ونظام فرامل مساعد في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات وآخر عند المنحدرات.

كما تراعي السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً كافة سُبل الراحة والأمان للسائق والركاب، فهي مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية وتمنح للسائق إمكانية رؤية 360° لمحيط السيارة، كما يوجد بها أجهزة تنبيه وإنذار للإجهاد والمسافة الخلفية والمسافة الأمامية، ومانع تشغيل المحرك، ومصابيح شبورة خلفية، ونقاط تثبيتISOFIX، كما توفر السيارة وضع قيادة ECO وSPORT، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما كهربائية مع ستارة، وزجاج خلفي داكن اللون، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومساحات أمامية أوتوماتيكية.

وتم تزويد السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً بأحدث أنظمة الترفيه حتى يحظى الركاب برحلة ممتعة، ومن سُبل الترفيه المتاحة بالسيارة؛ شاشة ملونة ذكية رقمية 10.25 بوصة للمعلومات والترفيه، ونظام Bluetooth® للهاتف، و6 سماعات حساسة للسرعة، ومخرج اتصال ذكيUSB، كما تدعم السيارة برامج Apple CarPlay/ Android Auto. ويأتي مع السيارة مفتاح ذكي، وباب شنطة كهربائي، مع إمكانية إدارة المحرك والتكييف عن بُعد، وفتح السيارة بدون مفتاح، وكذلك فتح وغلق السقف، وفتح وغلق النوافذ.