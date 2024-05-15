وزارة العمل تنظم برامج تدريب بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

قالت وزارة العمل، إن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الفرع الرئيسي بميدان الحجاز بمصر الجديدة بالقاهرة ، نظَم عدة برامج تدريبية، تضمنت برنامج فني السلامة والصحة المهنية متقدم، وبرنامج أخصائي السلامة والصحة المهنية أساسي، وبرنامج فني السلامة والصحة المهنية أساسي، وبرنامج أعضاء لجان سلامة وصحة مهنية أساسي، وذلك فى ضوء استكمال سلسلة برامج التدريب التى بدأها وينفذها المركز تحت إشراف سهير الليثي القائم بأعمال مدير المركز فى مجالات السلامة والصحة المهنية ، فى إطار خطة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نحو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة المنشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية وحيث أن إحدى محاور عمل المركز هو تدريب العاملين فى المنشآت على أعمال السلامة والصحة المهنية للوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وقالت سهير الليثى القائم بأعمال مدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إن تلك البرامج التي ينفذها المركز تأتى فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمركز، بتفعيل دور المركز في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات والدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية، وتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية ،ووضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.

وأضافت القائم بأعمال المركز، أن المحاضرات قدمتها نهلة عبد الفتاح الرجبي، ومي سيد، والعقيد هشام محمد إبراهيم خبير الإطفاء، ووسام عنتر، مؤكدة أن المركز يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية..كما يهدف المركز إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال المحاور:

1- عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة "السويس - الإسكندرية - أسيوط".

2- عقد دورات تدريبية خارجية "بالمنشآت" بناء على طلبها.

3- إجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية و المعملية والاكلينيكية لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها.

4- تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمشاركة في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الهدف.

5- ترشيح الباحثين في بعثات عملية وعلمية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأساليب تطبيقها.

6- نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها.

7- كذلك تدريب مسؤولي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت على الاشتراكات المطلوبة وتوعية العامل وصاحب العمل بتشريعات واشتراطات "الصحة المهنية".