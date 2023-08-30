تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، جلسة المرافعة في محاكمة 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر.

غدا..محاكمة 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار فى منشأة القناطر

و كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "محمد صبري.ع. م"، "أبو الحديد. ح. ع"، "مجدي أبو العينين.ا"، "محمود.ح.م"، "صبري. ع. م"، "أحمد.ا.س"، "أحمد.ا.س"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين أن وجهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.

تفاصيل التحقيقات في اتهام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار

وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

وفي وقت مسبق ، وردت معلومات للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين ابنى عم، يمتلكان قطعة الأرض.

وتم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حبس 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار

كما قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس ٣ أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تفيد بـ قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.