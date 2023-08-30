داخل حفرة 10 أمتار .. تفاصيل سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

سقط في قبضة مباحث القاهرة 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 متر.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.