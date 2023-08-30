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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جلسة بين رئيس شركة غزل المحلة وخالد عيد قبل انطلاق دوري المحترفين

غزل المحلة
غزل المحلة

عقد  أسامة خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء  بالمدير الفنى للفريق الأول كابتن خالد عيد اليوم فى حضور كل من اللواء عمر رياض المدير التنفيذى و أحمد رمضان مدير التعاقدات و كابتن طارق محجوب و أحمد حسن أعضاء اللجنة الفنية استعدادًا للدوري المحترفين في النسحة الجديدة .

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و تطرق الاجتماع الى طلبات الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة حيث ينطلق المعسكر التحضيري للاعبى الفريق الأسبوع القادم بالقاهرة استعدادًا لخوض مباريات دورى المحترفين الموسم المقبل .

 

و من المقرر آن يفتتح فريق غزل المحلة مباريات دورى المحترفين بمواجهة جمهورية شبين .

في سياق مٌتصل ، تلقى مسئولو نادي غزل المحلة اتصالًا هاتفياً من نظرائهم في نادي فيوتشر، أكدوا خلاله على التزامهم بسداد المستحقات المالية المتبقية من صفقة انتقال هشام عادل الشهير بـ "بلحة" لاعب المحلة السابق الذي انتقل لصفوف الفريق مع بداية الموسم الماضي.

وأكد مسئولو فيوتشر على التزامهم بسداد المستحقات قبل بداية الموسم الجديد، بصرف النظر عن الشكوى التي تقدم بها نادي غزل المحلة لاتحاد الكرة للحصول على باقي المستحقات.