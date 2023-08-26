غزل المحلة يصدر بيان صحفي بخصوص أزمة مستحقات صفقة هشام عادل

أصدر غزل المحلة عبر حسابة الرسمى مساء اليوم السبت ،بيان صحفي بخصوص أزمة مستحقات صفقة هشام عادل المنتقل لفريق فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي .

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أضاف البيان الصحفي :" فى ظل تداول بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التهاون فى الحصول على المستحقات المالية لانتقال هشام عادل لاعب الفريق السابق و الذى أنتقل الى فريق فيوتشر مطلع الموسم الماضى مقابل مبلغ قدرة ثمانية مليون جنية وذلك ضمن حملة ممنهجة للتقليل من عمل المجلس و تشويه صورته أمام الراى العام".

أكمل :" وكان نجح مجلس الإدارة فى الحصول على 50 % من مستحقات لدى نادى فيوتشر بالطرق الودية وهو أمر لم تستطيع بعض الأندية الاخرى فعله التى لديها مستحقات متاخرة لدى نفس النادى".

أتم حديثه وعندما توقفت الحلول الودية قمنا بتقديم شكوي رسمية لاتحاد المصرى لكرة القدم حفاظا علي حق النادي بتاريخ 29 / 7 / 2023 و يطالب مجلس الإدارة من السادة الصحفيين و مسئولي الصفحات تحري الدقة و المصدقة فى نقل الاخبار ثم الرجوع الي المركز الاعلامى للنادى للاستفسار لاننا ليس لدينا مانخفيه عن الراي العام".