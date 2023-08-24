نجم غزل المحلة يعلق على صورته بالقطار: راتبي لا يكفي لشراء سيارة

علق عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة، على الصور المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقلاله قطار خلال ذهابه إلى تدريبات فريقه.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " عقدي مع غزل المحلة لا يكفي لشراء سيارة، خاصة وأنني لدي مسؤوليات أخرى والتي تمنعني من اقتناء سيارة خاصة".

وتابع: " راتبي في غزل المحلة ليس كبيرا، لذلك أُفضل تلبية احتياجاتي واحتياجات منزلي عن شراء سيارة، وأنا راضي للغاية حيال ذلك".

وأتم: "لا أخجل من الصور المنتشرة أثناء تواجدي في القطار خلال سفري، على العكس فأنا أشعر بالسعادة والراحة بسبب رضائي عن حالي والرضا بما قسمه الله لي".

عبده يحيى: كنت قريبا من الانتقال للزمالك

كشف عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة الأول لكرة القدم، عن كواليس اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال يحيى: " في تلك الفترة كنت أستعد لحفل زفافي، وعقدت جلسة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، وكانت الأمور قريبة من الحسم لولا عدم موافقة نادي غزل المحلة".

وتابع: " احترمت قرار النادي برفض عرض الزمالك، وانتظرت لحين وصول عرض أفضل ".

وأتم: " أبديت رغبتي بالانضمام للزمالك عندما جلست مع مسؤولي النادي الأبيض، فهو حلم لأي لاعب مصري الانضمام لأحد قطبي القمة، الأهلي والزمالك ".