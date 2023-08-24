نجم غزل المحلة يعلق على صورته بالقطار: راتبي لا يكفي لشراء سيارة
علق عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة، على الصور المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقلاله قطار خلال ذهابه إلى تدريبات فريقه.
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " عقدي مع غزل المحلة لا يكفي لشراء سيارة، خاصة وأنني لدي مسؤوليات أخرى والتي تمنعني من اقتناء سيارة خاصة".
وتابع: " راتبي في غزل المحلة ليس كبيرا، لذلك أُفضل تلبية احتياجاتي واحتياجات منزلي عن شراء سيارة، وأنا راضي للغاية حيال ذلك".
وأتم: "لا أخجل من الصور المنتشرة أثناء تواجدي في القطار خلال سفري، على العكس فأنا أشعر بالسعادة والراحة بسبب رضائي عن حالي والرضا بما قسمه الله لي".
عبده يحيى: كنت قريبا من الانتقال للزمالك
كشف عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة الأول لكرة القدم، عن كواليس اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.
وقال يحيى: " في تلك الفترة كنت أستعد لحفل زفافي، وعقدت جلسة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، وكانت الأمور قريبة من الحسم لولا عدم موافقة نادي غزل المحلة".
وتابع: " احترمت قرار النادي برفض عرض الزمالك، وانتظرت لحين وصول عرض أفضل ".
وأتم: " أبديت رغبتي بالانضمام للزمالك عندما جلست مع مسؤولي النادي الأبيض، فهو حلم لأي لاعب مصري الانضمام لأحد قطبي القمة، الأهلي والزمالك ".