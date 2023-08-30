المجلس العسكري في الجابون يكشف عن زعيم جديد بالمرحلة الانتقالية

كشف "المجلس العسكري الحاكم في الجابون"، عن اسم الزعيم الذي سيتولى قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس علي بونجو، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر عسكريون في إعلان بث على التلفزيون الرسمي في الجابون أن المجلس العسكري عيّن بريس أوليغي أنغيما زعيمًا مُؤقتًا للبلاد.

ولم يكن الإعلان مفاجئا، إذ كانت هناك توقعات بأن يتولى أنغيما المرحلة الانتقالية لاعتقاد كثيرين أنه قائد الانقلاب ضد الرئيس بونجو.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن الجنرالات في الجابون سيجتمعون اليوم لتحديد من سيقود المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب.

من هو بريس كلوتير أوليغي أنغيما؟

نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي المتخصص بالتحقيقات معلومات عن الجنرال الجابوني:

أحد أكثر الشخصيات نفوذًا في الجيش الجابوني.



قائد الحرس الجمهوري، وتولى هذا المنصب منذ مارس عام 2020.



الحرس الجمهوري تشكيلة عسكرية مستقلة تابعة لجهاز الدرك، وتتولى حماية الشخصيات والمؤسسات العامة، وهي التشكيلة الأمنية الأقوى في الجابون.

عندما وصل علي بونجو إلى السلطة، أصبح أنغيما ملحقا عسكريا في سفارة الجابون في المغرب ثم في السنغال.



بعد مرور عام على تدهور الحالة الصحية للرئيس علي بونجو، تم استدعاء أنغيما إلى الجابون.



بعد 6 أشهر، تمت ترقيته ليتسلم قائد الحرس الجمهوري.



وذكر الانقلابيون أن رئيس الجابون علي بونجو "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه.

ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونجو، الذي كان آخر مرة ظهر فيها علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات السبت الماضي.