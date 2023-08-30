عاجل
إعصار إداليا شديد الخطورة.. إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا تامر أمين يعلق على أنباء حسم انتقال محمد صلاح للسعودية.. الموضوع عاجبه (فيديو)
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جيش الجابون يُقرر إبقاء حظر التجول حتى إشعار آخر

الجابون
الجابون

قرر "الجيش الجابوني"، الإبقاء على حظر التجول ساريًا حتى إشعار آخر، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية، مساء اليوم الأربعاء.

txt

المجلس العسكري في الجابون يكشف عن زعيم جديد بالمرحلة الانتقالية

txt

الأمم المتحدة تُدين التحرك العسكري في الجابون وتدعو لضبط النفس

وأعلن المجلس العسكري في الجابون، اليوم الأربعاء، تعيين الجنرال بريس أوليجي نجويما زعيمًا للمرحلة الانتقالية.

وكانت الجابون شهدت اليوم الأربعاء، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي.

إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.

من جانبه، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أنه يتابع بقلق بالغ الوضع في الجابون، ويدين بشدة تحرك الجيش هناك.

وقال فقي في بيان صادر عنه ونشر على منصة "إكس"، إن تحرك الجيش في الجابون يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية والحكم.