مفاجأة جديدة تقلب أزمة روبياليس وهيرموسو بسبب "القُبله"

ظهر فيديو جديد يحتوي بعض التفاصيل حول أزمة لويس روبياليس الرئيس الموقوف للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم و جينيفر هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني، حول "قُبلة" نهائي كأس العالم للسيدات 2023 الذي فاز به المنتخب الإسباني في الشهر الجاري.

مفاجأة جديده في أزمة قبلة روبياليس وهيرموسو

تسببت قُبلة روبياليس وهيرموسو في إيقاف رئيس الاتحاد الاسباني من قبل قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمدة 90 يوماً عن ممارسة اللعبة، وسط مطالب بإقالته من منصبه، بجانب تهديدات من لاعبات المنتخب الإسباني بعدم الدفاع عن ألوان بلادهم من جديد في وجوده، وهو ما يعكس الذي ظهر في تفاصيل الفيديو المنتشر.

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها ان اللاعبه جنيفر هيرموسو كانت تتبادل الضحكات مع زميلاتها في الحافلة التي نقلتهن لفندق الإقامة عقب نهائي كأس العالم للسيدات، وكانت الضحكات بسبب "القُبلة" مع روبياليس ويبدو أن الأمر عادي.

ووصل الأمر بـ اللاعبة هيرموسو بأنها قامت بعمل صورة القُبلة وكانها صورة مضحكة، ليتحول الامر بينها وزميلاتها إلى مزحة كبيرة في الحافلة أثناء العودة للفندق، خاصة بعدما قارنت بين قُبلة كاسياس حارس المنتخب الإسباني السابق لصديقته المذيعة سارة كاربونيرو عقب الفوز بكأس العالم 2010، وبين قبلتها مع روبياليس.

تحول الأمر بينهم لحديث ساخر مليئا بالنكات والضحك وكانت اللاعبات في الحافلة يغنين "قبلة.. قبلة"، ليرد عليهم روبياليس مازحاً "توقفوا.. أنتن تشعرنني بالخجل".

يتعارض موقف هيرموسو وزميلاتها في الحافلة مع حقيقة ما تم نشرة عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بعدما سيطر على الأمر إدانات وانتقادات للمسؤول السابق في الاتحاد الإسباني.