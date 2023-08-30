مفاجأة.. لامين يامال يحسم مستقبله بين منتخب المغرب وإسبانيا

حسم النجم الشاب لامين يامال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، مستقبله من تمثيل منتخب المغرب، أو اختيار المنتخب الإسباني، ليبدأ مسيرته الدولية الرسمية خلال الفترة المقبلة، علمًا أن اللاعب ينحدر من أصول مغربية ويعيش في إسبانيا.

لعب لامين يامال لمختلف الفئات السنية في منتخب إسبانيا لكن هذا لا يؤكد بأنه اختار المنتخب الإسباني، فيمكن لأي لاعب أن يشارك في الفئات السنية لدولة ويلعب في الأخير لدولة أخرى، فالأهم هو تمثيل المنتخب الأول وليس الفئات السنية.

محاولة مغربية لإقناع لامين يامال:

حاول فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، إقناع لامين يامال لاعب نادي برشلونة بتمثيل المنتخب المغربي حيث أصول اللاعب وترك تمثيل المنتخب الإسباني، وهو ما لم يتم الوصول لحل نهائي فيه، أو جديد بشأن التفاصيل حتى الآن.

وبالفعل كانت هناك مكالمة هاتفية بين مدرب منتخب المغرب ولامين يامال لكن اللاعب قرر اللعب لمنتخب إسبانيا، وهناك خطوة جادة من الاتحاد الإسباني يقترب من خلالها من حسم الأمر لصالحه.

إسبانيا تتحرك لحسم الأمر رسميًا:

من المقرر أن يستدعي لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لاعب نادي برشلونة، لامين يامال، لمعسكر المنتخب في فترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر سبتمبر، وبذلك سيصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا.

ما هو منتخب لامين يامال المستقبلي:

استقر لامين يامال صاحب الـ 16 عامًا على تمثيل منتخب إسبانيا الأول ويرجع السبب في ذلك إلى ثقته في الاتحاد الإسباني، ويرغب اللاعب في بداية قوية يطمح من خلالها أن يكون أفضل لاعب في العالم وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية.