الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على انخفاض

انخفض المؤشر العام فى الأسهم القطرية في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 20.81 نقطة، أي بنسبة 0.20 %، ليغلق عند مستوى 10350.12 نقطة.

الأسهم القطرية

وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 251 مليونًا و798 ألفًا و836 سهمًا، بقيمة 542 مليونًا و594 ألفًا و809.048 ريالات، نتيجة تنفيذ 19529 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة فى الأسهم القطرية ، بينما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية نحو 611 مليارًا و515 مليونًا و414 ألفًا 304.800 ريالات، مقارنة بـ 612 مليارًا و260 مليونًا و331 ألفًا و392.200 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مرتفعًا 132.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11574.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 182 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية سينومي ريتيل، والصناعات الكهربائية، والتعمير، والأعادة السعودية، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والتموين، والتطويرية الغذائية، وأميانتيت، والداوء الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.88% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية أرامكو السعودية، والباحة، وأمريكانا، وسينومي ريتيل، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، والراجحي، والإنماء ، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بواقع 60.13 نقطة ليقفل عند مستوى 23656.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

بورصة الكويت

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 0.49 نقطة ليبلغ مستوى 7019.87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.01 % .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية 128.9 مليون سهم عبر 8193 صفقة نقدية بقيمة 27.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بمقدار 22.7 نقطة ليبلغ مستوى 5663.60 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.40% من خلال تداول 70.6 مليون سهم عبر 3020 صفقة نقدية بقيمة 8.5 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 8.8 نقاط ليبلغ مستوى 7725.03 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11% من خلال تداول 58.3 مليون سهم عبر 5173 صفقة بقيمة 18.9 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 30.6 نقطة ليبلغ مستوى 5606.69 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.55 % من خلال تداول 45.6 مليون سهم عبر 1952 صفقة نقدية بقيمة 7.4 ملايين دينار كويتي.