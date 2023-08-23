بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

شهدت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس، ليغق المؤشر السوق العام مرتفعًابنحو 18.18 نقطة، ليبلغ عند مستوى 7029.86 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.26 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 100.3 مليون سهم، عبر 10128 صفقة نقدية، بقيمة 27 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس 34.11 نقطة، ليبلغ مستوى 03ر5689 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 %، من خلال تداول 7ر36 مليون سهم، عبر 2588 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر13 نقطة، ليبلغ مستوى 84ر7729 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 %، من خلال تداول 5ر63 مليون سهم، عبر 7540 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16ر44 نقطة، ليبلغ مستوى 61ر5644 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 79ر0 %، من خلال تداول 4ر27 مليون سهم، عبر 2010 صفقات نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينار كويتي.

البورصة المصرية تواصل الصعود وتربح 5 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء موجة صعودها بصورة جماعية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.245.1 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوي 18321نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58%

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.53%