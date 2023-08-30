إمام عاشور يختار رقم قميص معشوق الجماهير بالأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس منتخب مصر والأهلي السابق عن رقم قميص إمام عاشور صفقة الأهلي الجديدة في الصيف الجاري، وذلك بعد انتقاله لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" إمام عاشور يرتدي قميص 22 مع النادي الأهلي".

إمام عاشور

ويحمل الرقم 22 زكريات محفورة في قلب كل مشجع للنادي الأهلي بعدما ظل مصدر السعادة لجماهير المارد الأحمر في الفترة بين عامي 2004 و2013، في الوقت الذي كان يرتديه قائد الأهلي السابق محمد أبو تريكه.

ويترقب عشاق ومحبي النادي الأهلي، الظهور الأول للوافد الجديد إلي القلعة الحمراء إمام عاشور، وذلك بعد ضجة إعلامية ضخمة أحدثتها الصفقة الملقبة بـ" الشبح"، كما وصفه الحساب الرسمي للنادي الأهلي في تقديمه لاعبًا بصفوف المارد الأحمر.

وكان إمام عاشور يعاني من إصابة قوية أبعدته في الفترة الأخيرة من المشاركة مع فريقه ميتيلاند الدنماركي، بعدما بدأ بداية قوية مع فريقه وتمكن من تسجيل هدف في ظهوره الأول مع الفريق.

موعد الظهور الرسمي لإمام عاشور مع الأهلي:

من المقرر أن يسجل إمام عاشور ظهوره الأول مع النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها منتصف شهر سبتمبر القادم، في مدينة الطائف بالسعودية.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع إمام عاشور:

ونجح مسؤولو الأهلي في ضم إمام عاشور قادمًا من صفوف نادي ميتلاند الدنماركي، خلال الصيف الجاري، في صفقة وصلت قيمتها إلى حوالي 3 ملايين دولار.

وكان الأهلي وصل لاتفاق شخصي مع اللاعب إمام عاشور، وسيحصل مع المارد الأحمر على راتب 13 مليون جنيه في أول موسمين له مع الأهلي، على أن يتم زيادة الراتب مليون جنيه سنويًا اعتبارًا من الموسم الثالث وحتى الخامس.

ووقع إمام عاشور عقدًا مع النادي الأهلي يمتد حتى عام 2028، ووضع في بند العقد نسبة المشاركة مع الأهلي، والذي قد تسبب في خصم بعض من المستحقات لدى المارد الأحمر، حال عدم مشاركته بشكل منتظم في المباريات، بالإضافة لتوقيعه على لائحة النادي، بينما كان إمام عاشور يحصل على مبلغ 5 ملايين جنيه مع الزمالك.

كان إمام عاشور انتقل إلى صفوف نادي ميتلاند في الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 2.5 مليون دولار، لكنه تعرض لإصابة قوية، تسببت في انتهاء موسمه مبكرًا، وعودته إلى مصر، من أجل التأهيل.