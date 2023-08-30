رئيس الوفد يكرم طلاب مدرسة النور للمكفوفين ويمنحهم جوائز مالية..

كرَم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية، والمتفوقين في الثانوية العامة في مبادرة من النائبة الوفدية السابقة، ماجدة النويشي مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية.

ورحبت الدكتورة ماجد النويشي، بطلاب مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية والمتفوقين في الثانوية العامة ومجال الرياضة، ووجهت الشكر إلى رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، على هذه المبادرة بعد أن علم بتفوق أبناء مدرسة النور وطالب بتكريمهم داخل مقر حزب الوفد، مشيراً إلى أن جميع التكريمات من رئيس الوفد.

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى تصريحات لوكالة أنباء العالم العربى، AWP، أن تقدم حزب الوفد لخوض الانتخابات الرئاسية واجب طبيعى من الناحية السياسية والدستورية.

وقال: «الذى دفعنى للترشح لانتخابات الرئاسة هو بطبيعة الحال واجبى والتزامى كرئيس لأكبر حزب فى مصر، وإن كان يجلس على مقعد المعارضة.. يحتم علينا أن نتقدم لنشارك فى أهم استحقاق فى الحياة السياسية وهو انتخابات رئاسة الجمهورية».

وأضاف «من متابعتى ورصدى لما يجري على المشهد السياسى حاليًا، نجد أن هناك فرصة تاريخية، لأننا لم نجد أولًا معوقات من الدولة، أو من النظام السياسى الحالى.. دى حقيقة.. بل وجدنا ترحيبًا، ثم نجد أن الظرف السياسى والاقتصادى يحتم المشاركة لأن البلد الآن نحن فى أزمة اقتصادية وفى العديد من الأزمات، ولن يكون هناك حل إلا بظهور برامج جديدة ورجال جدد».

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة أن جميع هيئات الحزب وافقت على اختياره مرشحًا عن الوفد لخوض انتخابات رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة: جاء قرار دخول الانتخابات لأن الوفد له وجود فى الشارع السياسى.. ونحن على قدر من المساواة وعندنا أمل كبير بأن ننافس على رئاسة الجمهورية»، وتابع «نثق بأن تجرى انتخابات نزيهة فى ظل وجود ضمانات كثيرة على ذلك».

وأشار إلى أن البرنامج الانتخابى بدأ من الوضع الصعب اقتصاديًا وتعليميًا حاليًا».

وقال «ما يدفعنا الآن هو إنقاذ الاقتصاد. وإنقاذ التعليم.. فنحن فى ذيل الأمم فى التعليم.. نحن متخلفون جدًا فى التعليم. أنا أستاذ جامعى منذ أكثر من 33 سنة.. وأقطع أن مستوى التعليم منذ 50 سنة كان أفضل من مستوى التعليم فى مصر الآن».