ثلاثي التعاون ينافس على جائزة أفضل واعد في الشهر بـ الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قوائم المنافسة على جائزة الأفضل في شهر أغسطس من الدوري السعودي، والتي شملت جائزة أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب واعد في نسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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منافسة رباعية على جائزة أفضل لاعب واعد

وينافس على جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي ل من عبدالملك العييري ومعاذ فقيهي ثنائي السكري في مركز الدفاع، بالإضافة إلى أحمد باحسين جناح الفريق، فضلًا عن وجود الموهبة الصاعده اسلام هوساوي لاعب نادي الوحدة والذي يشارك في مركز الظهير الأيسر.

الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب واعد في شهر أغسطس من الدوري السعودي يلعبون بشكل دولي في قائمة المنتخب الوطني، وشارك الرباعي في الأربعة جولات الماضية من دوري روشن.

كان لثلاثي التعاون دور كبير في قيادة فريقهم للمركز الرابع في الترتيب برصيد 10 نقاط وسجل السكري 5 اهداف ويمتلك ثاني أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه هدف وحيد.

ويحتل فريق الوحدة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مواجهتين والخسارة في مواجهتين، ويشارك هوساوي بشكل مستمر مع الفرسان وأصبح هدف أندية النصر والهلال لدعم مركز الظهير الأيسر.

4 مرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد في شهر أغسطس

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبل وتستمر لمدة يومين تنتهي بنهاية يوم السبت الذي يشهد 5 مواجهات ستقام في نفس التوقيت.