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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جروهي ينافس على جائزة أفضل حارس في الشهر بـ الدوري السعودي

مارسيلو جروهي
مارسيلو جروهي

دخل النجم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، في منافسة قوية للحصول على جائزة أفضل حارس في شهر أغسطس من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في نسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في شهر أغسطس

ويتواجد مارسيلو جورهي علي رأس قائمة أفضل حارس في شهر أغسطس بعدما خرج بشباك نظيفه في المباريات الأربعة الاولى من دوري هذا الموسم، ويحتل الاتحاد المركز الاول برصيد 12 نقطة ولم تستقبل شباكه أي أهداف حتى الآن مقابل 12 هدف تم تسجيلهم.

ويدخل الحارس السنغالي ادوارد ميندي على صراع المنافسة ضمن الأفضل في شهر أغسطس بعدما خرج بشباك نظيفه في مواجهتين من أصل 4 جولات لعبها حتى الآن مع الراقي في دوري روشن استقبلت شباكه خلاله مواجهتين.

وينافس مايلسون حارس مرمى نادي التعاون أيَصا على جائزة أفضل حارس في شهر أغسطس بالدوري السعودي، بعدما استقبلت شباكه هدف وحيد من أصل 4 مباريات قاد فيها سكري القصيم بدوري روشن هذا الموسم، ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

قائمة الثلاثي المرشح لجائزة أفضل حارس

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل وتستمر يومين تنتهي بنهاية يوم السبت الذي يشهد 5 مواجهات ستقام في نفس التوقيت.