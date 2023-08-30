نونو سانتو ينافس 3 مدربين على جائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي

ينافس المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي على جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس الجاري 2023 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والذي يدخل في منافسة قوية مع ثلاثة مدرب بعد مرور 4 جولات من دوري روشن.

اقرأ ايضًا ..

نونو سانتو ينافس 3 مدربين على جائزة مدرب الشهر

وشهدت قائمة مدرب شهر أغسطس في الدوري السعودي تواجد كل من نونو سانتو مدرب الاتحاد، وماتياس يايسلة مدرب النادي الأهلي، وخورخي خيسوس مدرب نادي الهلال، وبريكليس شاموسكا مدرب نادي التعاون.

يحتل الاتحاد المركز الأول في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، ويمتلك أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 12 هدف وأقوى خط دفاع بدون أي هدف في شباكه، ويحتل المركز الأول، في حين يأتي نادي الاهلي في المركز الثاني أيضًا بـ 12 نقطة وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

يحتل نادي الهلال المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط، ومعه ثاني أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن بـ 10 اهداف، واستقبلت شباكه هدفين، بينما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 10 نقاط وسجل السكري 5 اهداف ويمتلك ثاني أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه هدف وحيد.

قائمة أفضل مدرب في شهر أغسطس

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل وتستمر يومين تنتهي بنهاية يوم السبت الذي يشهد 5 مواجهات ستقام في نفس التوقيت.