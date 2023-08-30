أنغام بتفاصيل مأساوية عن حياتها الشخصية "لم أسامح والدي ورحيل شقيقتي وعمي خبطة قوية"

تحدثت الفنانة أنغام من خلال تصريحات لها، عن الصعوبات التي واجهتها منذ طفولتها وعن اصعب اللحظات التي مرت عليها بحياتها، وعلاقتها بشقيقتها الراحلة غنوة، مأكدة بعدم استطاعتها تجاوز أزمتها مع والدها الموسيقار محمد على سليمان، وحزنها على عمها.

أنغام

ظهرت أنغام مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش لتكون ضيفة حلقة جديدة من برنامجه ABtalks المذاع عبر قناته على اليوتيوب.

كشفت أنغام لأول مرة عن تفاصيل كثيرة حول حياتها الشخصية من طفولتها حتي الآن.

أنغام

أبرز تصريحات أنغام:

- جزء من القسوة في طفولتي أن تعليمي كان موسيقى منذ 6 سنوات، وكنت اشعر بأن أصابعي ستتكسر من البرد أثناء عزفي للبيانو

- لم تكن أسرتي أسرة سعيدة ووالدي ووالدتي كانوا صغار السن عند زواجهما وجزء من المعاناة هو أن تكون طفلا لأطفال.

أنغام

- عندما تكون الأم غير سعيدة في حياتها وليست محبوبة بالدرجة الكافية من زوجها ينعكس ذلك على الطفل.

- والدي ضرب والدتي وهذا الموقف لا يمكن نسيانه فلقد كنت أحب والدي بشكل هستيري أثناء طفولتي ولكن بعد هذا الموقف رفضت حتى تحيته أثناء خروجه من المنزل وحزنت كثيرا على أمي.

- وفاة غنوة كانت خبطة كبيرة وقاسية جدا وعلاقتنا لم تكن جيدة ولم أكن أرغب في تصديق الخبر حتى أن قمت بتغسيلها بنفسي وكنت أرغب في ايقاظها.

أنغام

-كنت أعتبر غنوة ابنتي وليست شقيقتي فالفارق العمري بيننا 16 عاما ولا اعتبر نفسي سبب الخلاف بيني وبينها وياسين ابنها أغلى حاجة تركتها.

- وفاة عمي المطرب عماد عبد الحليم تعتبر الفراق الأصعب في حياتي فكنت اعتبره الأخ الأكبر لي لأن الفارق العمري بيننا لم يكن كبيرا، وكان فتى احلامي وصديقي فلقد كان حنونا وطيبا وكنت أعلم أن موته محتوما نتيجة لطريقة حياته، فلقد توفي وهو عمره 35 عاما والتسعينات لم تستطع استيعاب شاب مدمن فكان يتم معاملته بقسوة وليس كمريض يحتاج لعلاج طويل.

أنغام

- لم استطع مسامحة والدي فهو أظهر صورة مشوهة عني واتخذت قراري بعدم الدفاع عن نفسي وربنا عوضني عن الظلم الذي تعرضت له ووالدي جرح ناس كثيرة واولهم أخيه عماد.

- أكيد بنجذب للرجال الغلط وأنا لا أملك المقومات لإقامة علاقة ناجحة مع رجل ولن أحب مرة أخرى، ومن وجهة نظري فالرجال تخون لأنها لا تكتفي بأمراة واحدة فيجب أن يتعرف على ذوقه وما يحب وما يكره قبل الارتباط.

-عانيت من الإكتئاب لسنوات وفشلت في علاجه بالأدوية ولكن التشبث بالحياة والمستقبل وبمساعدة اولادي استطعت الخروج منه.

أنغام

من ناحية أخري، يذكر أن أنغام أحيت مساء الجمعة 18 أغسطس الجاري حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023.ومع وصول أنغام، أضاء جانبا المسرح ووسطه بلقب "صوت مصر" واسم أنغام، ليستقبلها الجمهور بحفاوة بالغة، ولتقدم بعدها أولى أغانيها في الحفل "ونفضل نرقص"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أنغام

أغنية سيبك أنت



وكانت أنغام أصدرت مؤخرا أغنية "سيبك أنت" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.