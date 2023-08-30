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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كريم عبدالعزيز يكشف كواليس مسرحية حكيم عيون "من هزار لكسر بالقدم"|أعماله القادمة

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

أعرب الفنان كريم عبدالعزيز من خلال تصريحات له، عن كواليس مسرحية "حكيم عيون" التي قدمها مع النجم الراحل علاء ولي الدين، وأحمد حلمي، وحجاج عبدالعظيم وغيرهم من عمالقة الفن، مشيرًا إلى أنه تسبب في كسر قدم أحمد حلمي أثناء مزاحه معه.

كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز يكشف كواليس مسرحية حكيم عيون من "هزار لكسر بالقدم":

كشف كريم عبدالعزيز خلال لقاء له على راديو إنرجي، كواليس مسرحية حكيم عيون، قائلًا: "أحمد حلمي صاحبي وأخويا وكنا بعمل مسرحية حكيم عيون وبنعمل بروفات وكانت الساعة 4 الفجر وطلبنا أكل وبعد الأكل حلمي قام وقف وانا قومت رفعت حلمي من ضهره وكنت بهزر معاه ولفيته زي راقص التنورة وفجأة حسيت بسواد وتقريبا اغم عليا وطيرنا في الهوا".

مسرحية حكيم عيون

كريم عبدالعزيز يروي تفاصيل كسر رجل أحمد حلمي:

تابع كريم عبدالعزيز: "حلمي نزل على رجله وأنا وقعت على دماغي، فالناس جريت عليا علشان وقعت على دماغي واطمنوا اني كويس وبعدين اكتشفنا أن رجل حلمي اتكسرت وكان تاني يوم عرض المسرحية وروحنا مستشفى واتجبس وسبحان الله الضحك كله بتاع المسرحية كان بسبب الجبس فلما رجله خفت اتعمله جبس اكسسوار لأن ضحك المسرحية كان بسببه".

فيلم الفرعون الصغير:

أشار كريم عبدالعزيز خلال اللقاء عن فيلمه "الفرعون الصغير" والذي تدور أحداثه حول حياة الملك توت عنخ امون، معلقًا أن فيلم "الفرعون الصغير" عمل ضخم وبإنتاج جبار ولكنه مؤجل حاليًّا.

الحشاشين 

مسلسل الحشاشين:

أضاف كريم عبدالعزيز عن مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه في رمضان 2024، قائلًا: "أضخم إنتاج في تاريخ الدراما والأحداث تدور عام ألف ميلاديًّا فالله يكون في عون بيتر ميمي وفي مصاريف جبارة فكان لازم يتأجل علشان نقدم حاجة تليق بالعمل وبالجمهور".

https://fb.watch/mL10yevnvo/?mibextid=Nif5oz

فيلم بيت الروبي:

من ناحية أخري، يذكر أن كريم عبدالعزيز يعرض له حاليًّا فيلم "بيت الروبي" وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد ونخبة من النجوم ومن إخراج بيتر ميمي.

بيت الروبي 

أحداث فيلم بيت الروبي:

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول تأثير السوشيال ميديا على الناس.

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