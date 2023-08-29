ليلى علوي تثير جدلاً بالوسط الفني لإعتذارها عن تكريمها "بمهرجان المسرح التجريبي"

اعتذرت الفنانة ليلى علوي عن قبول تكريمها في حفل افتتاح "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي"، مما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الفني، خاصة أنها لم توضح في بيان اعتذارها الأسباب التي دفعتها للاعتذار، مشيرة ظروف خارجة عن إرادتي متعلقة بارتباطات فنية.

ليلى علوي

ليلى علوي تثير جدلاً بالوسط الفني بعد اعتذارها عن تكريمها في"مهرجان المسرح التجريبي"

سادت حالة من الاستياء سيطرت على معظم المسرحيين بعد إعلان إدارة المهرجان عن تكريم ليلى علوي، باعتبارها من نجمات السينما وليس المسرح، وأن هناك من يستحق التكريم من أبناء المسرح، وأن ليلى بعد الجدل الذي أُثير حولها، فضّلت أن تعتذر عن التكريم.

ليلى علوي

رئيس مهرجان المسرح التجريبي "مفيش تكريم لحد بديل"

من جهة أخرى، أكد سامح مهران، رئيس "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي" أن ليلى علوي اعتذرت عن تكريمها، وأن إدارة المهرجان لا تنوي إضافة اسم فنان آخر بدلاً منها بعد اعتذارها وستكتفي بباقي التكريمات، إذ قال: "مفيش تكريم لحد بديل، وليلى علوي قدمت بيان اعتذار والموضوع اتقفل".

ليلى علوي

ليلى علوي تقدم بيان اعتذر لرئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وكانت ليلى علوي قد أصدرت بياناً أعلنت فيه اعتذارها عن عدم حضور تكريمها في "المهرجان القومي للمسرح التجريبي" في دورته الـ30، قائلة: "الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والسادة الأفاضل أعضاء اللجنة العليا القائمين على المهرجان، بعد التحية وفائق الاحترام والتقدير، نظراً لظروف خارجة عن إرادتي متعلقة بارتباطات فنية وسفر ترتب عليها اضطراري للاعتذار عن التكريم الذي كنت أتمنى التواجد في القاهرة لاستلامه من حضراتكم وتشرفت به كثيراً".

ليلى علوي

تابعت ليلى علوي: "يبقى المسرح دائماً هو البيت الأول للفنان الذي يتلمس منه حب الجمهور المباشر له، وتبقى لخشبة المسرح مكانة خاصة لأي فنان، فهي مصدر الطاقة بالنسبة لي الذي اشتقت إليه كثيراً، وحقيقي ممتنة للتقدير ولتواجدي وسط زملائي من الفنانين والصناع في حدث عريق، جزيل الشكر والتقدير".