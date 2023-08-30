ميرنا جميل تستعرض نحافة خصرها بفستان مُجسم (صور)

نشرت الفنانة ميرنا جميل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور جديدة، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، لتستعرض رشاقتها بلوك جريء.

الفنانة ميرنا جميل

وبدت ميرنا جميل بفستان مُجسم ذا أكمام طويلة، وتميز بألوانه الصيفية المتعدده، كالأصفر والبرتقالي والفوشيا، مما أبرز نحافة خصرها وأعطى لمسة مبهجه للوك.

وانتعلت ميرنا حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، وتزينت بسلسلة رقيقة ملتفة حول العنق.

الفنانة ميرنا جميل

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ميرنا جميل تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت ميرنا ميكاجًا مبهجًا يتماشى مع لون فستانها وبشرتها، فحددت ملامحها ببلاشر وردي، وإعتمدت ظلال العين بدرجات الفوشيا الفاتحة، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش كثيفة وطويلة، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.