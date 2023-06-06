ميرنا جميل نجمة لامعة في عالم الموضة

خضعت الفنانة الشابة ميرنا جميل لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

ميرنا جميل

ميرنا جميل تعتمد موضة المينت جرين في أحدث ظهور

جذبت ميرنا جميل الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية فستانا قصير باللون "المينت جرين"، بلا أكمام، صمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي كشمير، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

ميرنا جميل

ميرنا جميل تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت ميرنا جميل تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النبيتي في الشفاه.

ميرنا جميل



من هي ميرنا جميل

النجمة الشابة ميرنا جميل ولدت في الخامس والعشرين من شهر يونيو وذلك في عام 1992 ولذلك فهي تبلغ من العمر 30 عام وبرجها الفلكي هو برج السرطان، اسمها الكامل هو ميرنا جميل هاني خليل وهي من مواليد دولة الأردن وقد اتسمت بجمالها الأخاذ ورقتها وجاذبيتها، دخلت عالم التمثيل من خلال المخرج المسرحي خالد جلال والذي قدمها لأول مرة في مسرحية “بعد الليل” والتي تم عرضها في عام 2014.



ثم توالت أعمالها الفنية فشاركت كبار النجوم أمثال النجم أحمد السقا وذلك في مسلسل “الحصان الأسود”، كما تألقت في مسلسل “ربع رومي” مع النجم الكوميدي الشاب مصطفى خاطر، وكذلك شاركت في فيلم “توأم روحي” والذي شارك في بطولته النجم حسن الرداد وأمينة خليل، اشتهرت أيضاً من خلال دورها في مسلسل “SNL” بالعربي وغيرها من الأعمال المتميزة.