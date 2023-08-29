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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف حقيقة اعتزاله وتطورات حالته الصحية| ما القصة

حلمي بكر
حلمي بكر

أعربت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر من خلال تصريحات لها ، عن حقيقة ابتعاده عن التلحين بعد أزمته الصحية الأخيرة، وذلك بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزاله، معلنة عن آخر تطورات حالته الصحية.

حلمي بكر

زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف حقيقة اعتزاله وتطورات حالته الصحية

أعلنت سماح القرشي من خلال تصريحات لها، إن حلمي بكر يتمتع بصحة جيدة، ووضعه الصحي في تحسن مستمر، مشيرة: "الموسيقار كويس وبخير وكان بيسجل في التلفزيون إمبارح".

حلمي بكر

سماح القرشي"حلمي عمره ما يفكر في الاعتزال"

أضافت سماح القرشي عن فكرة اعتزاله الفن، قائلة: "حلمي عمره ما يفكر في الاعتزال وكل الكلام اللي بيتقال حول اعتزاله شائعات غير حقيقية".

حلمي بكر


من ناحية أخرى، وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية قد كشفت في تصريحات سابقة عن سر اختفاء الموسيقار حلمي بكر بعد عودته الى زوجته السابقة سماح القرشي، قائلةً: "كل ما يقال عن اختفائه بسبب مرضه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، والأستاذ حلمي بكر كويس وتواصلت معاه ومفيش أي حاجة، وبطمّن جمهوره عليه".

حلمي بكر 

كما أكد مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أن الموسيقار الكبير غاضب من بعض الأشخاص الذين كانوا في نقابة المهن الموسيقية، وهو متضايق لأن لديه مشكلة مع مصلحة الضرائب بسبب هؤلاء، الأمر الذي اضطره للاختفاء عن الأنظار في الفترة الماضية وعدم التواصل مع أي شخص.

حلمي بكر 
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