ريهام عبدالغفور تحسم الجدل المثار حول عدم تكريمها| حقيقة غضبها بمهرجان الدراما

أثارت الفنانة ريهام عبد الغفور جدلا كبيرا بعدما انتشرت لها صورة خلال حضورها "مهرجان القاهرة للدراما" الذي أُقيم قبل أيام بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد عدم حصولها على أي تكريم رغم تقديمها أعمالاً درامية عدة حققت نجاحاً ضخمة.

ريهام عبدالغفور

ريهام عبدالغفور تحسم الجدل المثار حول عدم تكريمها

بدت ريهام عبدالغفور في الصورة وقد ظهرت علامات الضيق والاستياء عليها، ورجّح العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنها متضايقة بسبب عدم تكريمها في المهرجان.

ريهام عبدالغفور

ريهام عبدالغفور "الصورة عفوية قبل دخولها الحفل"

أعربت ريهام عبدالغفور عن سبب ضيقها، فضحكت مؤكدةً أن الصورة عفوية وقد التُقطت قبل دخولها الحفل وقبل الإعلان عن التكريمات، وفي لحظة كانت تتألم فيها بسبب انتعالها حذاء ضيقاً على قدمها.

ريهام عبدالغفور

ريهام عبدالغفور "الدعم والتشجيع وده عندي أهم من أي جايزة"

أنهت ريهام عبد الغفور الجدل المثار حول عدم تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما، بعدما علّقت للمرة الأولى من خلال منشور عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، قالت فيه: "ممتنة جداً لكل الحب والدعم والتشجيع وده عندي أهم من أي جايزة، وألف مبروك لزملائي وأصدقائي اللي فازوا واتكرموا، ويا رب دايماً نفضل نشتغل وننجح ونفرح كلنا".

ريهام عبدالغفور

كريم فهمي يهاجم مهرجان القاهرة للدراما

من ناحية أخري، وكان عدد من الفنانين والنقاد قد استاؤوا من عدم تكريم ريهام عبد الغفور في "مهرجان القاهرة للدراما" رغم تألقها في أربعة أعمال فنية هذا العام، وكان أوّلهم الفنان كريم فهمي الذي استنكر الأمر وقال عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز أو التكريم، دي عملت سيزون ولا محمد صلاح".