تفاصيل أزمة ملحن القرآن الكريم

تلحين وتعليم القراء القرآن الكريم على أنغام العود، بدعة ابتكرها رجل أدت إلى بلاغ إلى النائب العام، وحالة غضب على السوشيال ميديا ونقابة قراء القرآن الكريم.

بدأت الأزمة عندما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه ملحن يدعى أحمد حجازي، يقوم بقراءة القرآن على أنغام العود برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات.

أثار الفيديو غضبًا واسعًا وسط مطالب بالتحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن الكريم وتدنيسه.

بلاغ للنائب العام ضد ملحن القرآن:

تقدَّم الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، ببلاغ للنائب العام ضد صاحب الواقعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي (ملحن ممسكًا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى).

أكد الشيخ محمد حشاد، أن ما حدث يتنافى مع قدسية القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، موضحًّا أنه قام بالتواصل مع نقيب الموسيقيين وعدد من العلماء حول الواقعة، وذلك للحفاظ على الدستور السماوى (القرآن الكريم) الذى هو كلام الله عز وجل، الذى ينبغى على من يقرأه أن يكون على وضوء وأن يقرأه بخشوع قلبى.