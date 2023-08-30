جامعة الملك عبدالعزيز تعلق الدراسة الحضورية غدًا الخميس

تحويل الدراسة لعن بُعد عبر البلاكبورد

نوهت جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بها، بتعليق الدراسة الحضورية بها غدً الخميس الموافق 15 صفر 1445هـ/ 31 أغسطس 2023م، وذلك في فرع "رابغ" فقط وتحويلها لـ "عن بُعد".

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، تحويل الدراسة غدًا الخميس، لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد عن طريق "بلاكبورد" في نفس أوقاتها.

وفي سياق أخر شددت عمادة القبول أن أخر موعد لسداد الرسوم الدراسية لطلبة الدبلومات المدفوعة والمتبقين من برنامج السنة التأهيلية انتظام للفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ، يكون غدًا الخميس، وحددت يوم 25 صفر 1445هـ/ 10 سبتمبر 2023م، لسحب الجداول لغير المسددين.

كما أوضحت عماد القبول بالجامعة خطوات استرجاع الرسوم الدراسية لطلاب وطالبات البرامج المدفوعة للعام الجامعي 1445ه‍، والذين قاموا بإلغاء قبولهم.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🔢 خطوات استرجاع الرسوم الدراسية لطلبة البرامج المدفوعة للعام ١٤٤٥ هـ (وفق الشروط المالية لكل برنامج )<br><br>⚠️لمن لايوجد لديه رقم جامعي :<a href="https://t.co/iKozUmsGHT">https://t.co/iKozUmsGHT</a><br><br>⚠️لمن لديه رقم جامعي :<a href="https://t.co/89hCQhVO1p">https://t.co/89hCQhVO1p</a> <a href="https://t.co/KV48g7gadU">pic.twitter.com/KV48g7gadU</a></p>— عمادة القبول والتسجيل KAU (@admissionweb) <a href="https://twitter.com/admissionweb/status/1696854242902823231?ref_src=twsrc%5Etfw">August 30, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>