نادي البنك الأهلي المصري يشعل الترند بعد فوز فريق كرة اليد بالبرونزية

احتل البنك الأهلي المصري محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، عقب فوز بعثة فريق كرة اليد التابع لنادي البنك الأهلي المصري بالإسكندرية بالميدالية البرونزية في البطولة العربية لكرة اليد التي أقيمت بالسعودية.

وزادت معدلات البحث على فريق النادي الأهلي لكرة اليد حيث نجح فب أولى مشاركاته الخارجية في تحقيق نصر كبير وفاز على منافسه مضر السعودي بفارق نقطة.

نادي البنك الاهلي المصري..نتائج فريق كرة اليد

ووفق لبيان البنك الأهلي فقد اختتم الفريق مشاركاته في البطولة بفوزه على فريق مضر السعودي بنتيجة 29-28 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وأشاد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على أداء الفريق والجهاز الفني ومجهودات اللواء أشرف نصار المشرف العام على أندية البنك الأهلي المصري، وأشرف العلقامي رئيس مجلس إدارة النادي، والعميد إيهاب السعدني مدير النادي، في تأهيل الفريق في كافة المراحل بدءا من مرحلة الأعداد التي تضمنت معسكرات مغلقة ومباريات ودية، وخلال منافسات البطولة، إضافة إلى الدعم المعنوي من جانب الإدارة للاعبين طوال الموسم وهو ما أهل الفريق لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن دور مجلس الإدارة في تأهيل اللاعبين ودعمهم المتواصل للفريق للوصول إلى هذا الإنجاز، مؤكدا على استمرار البنك في تقديم الدعم للفريق سعيا لتحقيق نتائج أفضل، موضحًا أن اهتمام البنك بدعم الرياضيين وكونه أحد أهم رعاة الرياضة في مصر يستلزم أن ينبع بداية من داخل البنك ولأبنائه النابغين في المجال الرياضي ليكون بذلك نموذجا يحتذى لدى باقي المؤسسات الكبرى.

وأكد اللواء أشرف نصار على ثقته في لاعبي الفريق وفي الجهاز الفني والإداري والطبي على تحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل وتطلعه للمشاركة في البطولات القارية القادمة.

فريق اليد بنادي البنك الأهلي المصري

يذكر أن فريق كرة اليد بنادي البنك الأهلي المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيقه الفوز على فريق الجزيرة الإماراتي بنتيجة 30-25، وقد حقق الفوز أيضًا على فريق مضر السعودي بنتيجة 25-23 وعلى فريق الحشد العراقي بنتيجة 33-29.