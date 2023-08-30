توتنهام يستهدف ضم جوهرة برشلونة

يواصل توتنهام الإنجليزي البحث عن تدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيل الدولي الإنجليزي هاري كين خلال الأسابيع الماضية.

وكان هاري كين قد رحل عن صفوف توتنهام لينضم لبايرن ميونخ الألماني، في صفقة كبدت خزينة العملاق البفاري 100 مليون يورو.

وكشف فابريزيو روماني، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن توتنهام يتفاوض مع برشلونة على التعاقد مع إنسو فاتي، لاعب البارسا لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح أن إدارة السبيرز ترغب في التعاقد مع فاتي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

فاتي

وأكدت أن برشلونة وتوتنهام في مفاوضات متقدمة، خصوصا أن البارسا يرغب في دفع السبيز لراتب اللاعب بالكامل.

وشدد رومانو على أن تشيلسي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب، لكن لم تتقدم إدارة البلوز بأي عرض رسمي حتى هذه اللحظة.

جدير بالذكر أن برشلونة ترغب في بيع عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة لكي تستطيع الخروج من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الماضية.