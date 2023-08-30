كورتوا يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

بدأ البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد، في خطواته الأولى في عملية التعافي من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.



وضع كورتوا صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها مع جهاز تقويم العظام في ركبته اليسرى بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة في 17 أغسطس الماضي.



ويغيب الحارس البلجيكي حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي.

أضاف كورتوا خلال التغريدة التي نشرها، أنه يوجه الشكر للجميع على الدعم والطاقة، شيئًا فشيئًا نقوم بالخطوات الأولى من أجل التعافي.



يعاني مع كورتوا أيضًا زميله البرازيلي إيدير ميليتاو من إصابة مشابهة له في الجولة الأولى من مباراة أتلتيك بيلباو في ملعب الأخير، لينضم إلى الحارس البلجيكي الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.



خضع التركي الشاب أردا جولر لعملية جراحية بعد إصابته في الغضروف المفصلي، ولن يكون جاهزًا حتى شهر أكتوبر، فيما تعرض البرازيلي فينيسيوس للإصابة في عضلته ليغيب 6 أسابيع.