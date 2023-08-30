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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فالفيردي: أراوخو الأفضل بالنسبة لي

فالفيردي وأراوخو
فالفيردي وأراوخو

أكد فيدي فالفيردي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد الإسباني، أن رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، يعد الأفضل بالنسبة له.

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وأشار إلى أنه مفتون بأراوخو، حيث يعد صديف جيد بالنسبة للاعب الوسط الأوروجواياني، كما أثنى على دوره التنافسي.

تصريحات فالفيردي            

تحدث فالفيردي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن اللاعب الأفضل بالنسبة له، فقال: "مفتون للغاية برونالد أراوخو، أقول ذلك دائمًا، أنا أحبه وهو صديق جيد بالنسبة لي".

وتابع: "اللاعب المفضل لي في البارسا هو أراوخو، الجميع يستحق الثناء، كما أكن احترام كبير لهم".

وأضاف:"لا أستطيع أن أقول أي شيء عن لاعب في برشلونة، لكن رونالد بالنسبة لي هو المنافس الأفضل".

الجدير بالذكر أن أراوخو وفالفيردي يعدان من نفس البلد، حيث يلعبان الثنائي مع المنتخب الأوروجواياني، وتربطهما علاقة جيدة للغاية ببعضهما البعض.

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