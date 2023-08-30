فرانكفورت يعلن تمرد مواني من أجل الرحيل لباريس سان جيرمان

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، الراغب في الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، تغيَّب عن الحصة التدريبية الصباحية.



بدأ راندال كولو مواني لاعب فرانكفورت تمرده على ناديه الألماني من أجل الضغط عليه للموافقة على رحيله إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.



أكد نادي فرانكفورت تغيب لاعبه مواني عن الحصة التدريبية الصباحية اليوم الأربعاء.

أضاف نادي فرانكفورت في بيانه أن مواني برر غيابه برغبته في الرحيل إلى نادي آخر، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.



ويستعد فرانكفورت غدا الخميس لخوض مباراة الإياب في الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، ويلتقي ضد ليفسكي صوفيا البلغاري.



من جانبه صرح ماركوس كروشه المدير الرياضي لنادي فرانكفورت حول الأمر أنهم يعرفون جيدا شخصية مواني الحقيقية، وهناك الكثير من الأمور حول في الوقت الحالي أدت إلى تصرفه وهو الغياب عن المران، وهذا الأسوأ، ما قمنا بشرحه له بوضوع وللمقربين منه.



وتابع أن سلوكه ليس له أي تأثير على الأنشطة لنا في الميركاتو، في إشارة إلى صرامة النادي في التعامل مع لاعبه الفرنسي، الذي ينتهي عقده في عام 2027.



وكان مواني طالب ناديه الألماني بالموافقة على رحيله إلى باريس سان جيرمان وقبول العرض المقدم له من النادي الباريسي.

