قرار جديد من كولر بشأن وديات الأهلي في النمسا

اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قراراً جديداً بشأن المباريات الودية للفريق الأحمر في معسكره الحالي بالنمسا.



وقرر كولر إلغاء اللقاء الودي الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء ضد ماوروفيرك النمساوي.



واستقر المدرب السويسري على خوض مباراة ودية غداً الخميس ضد فريق لم يتحدد بعد.



وسيخوض الفريق الأحمر مباراة ودية ثانية يوم 5 سبتمبر المقبل قبل نهاية المعسكر.





الأهلي في النمسا.. تأجيل مباراة المارد الأحمر الودية

كشف ماورفيرك النمساوي، والذي كان مقرر له مواجهة الأهلي وديًا، في أولى مباريات المارد الأحمر الودية، استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024، عن تأجيل المباراة.



وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أمام ماورفيرك النمساوي، في أول مباراة للفريق الأحمر في معسكره بالنمسا، والتي كانت في السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن ماورفيرك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تأجيل المباراة، بعدما قام المارد الأحمر بإبلاغ الفريق بوجود عدد من اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات قوية خلال الفترة الأخيرة.

وتسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني للأهلي من خوض المباراة، حتى لا يتعرض اللاعبين لإصابات أقوي.

في سياق متصل، يبحث عمرو مرزوق، المسؤول عن المعسكر في النمسا، عن الاتفاق مع فريق يشارك في الشامبيونزليج الأوروبي خلال الفترة المقبلة، بعد إلغاء ودية ماورفيرك.

