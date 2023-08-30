تأييد حبس متهم بالإتجار في الحشيش بسوهاج

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده متهم بالإتجار في المواد المخدرة ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورفضت الطعن المقدم منه في الاتهامات المنسوبه إليه.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات سوهاج المتهم في القضية رقم ٦٨٠٢ لسنة ۲۰۲۱ قسم جرجا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه في الإتجار بالمواد المخدرة.

وجاءت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة أنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

وجاء بأمر الإحالة أنه عثر مع المتهم على عدد إثنتي وعشرون قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض سكين ذات نصل معدني ، وبمواجه المتهم اقر بإحراز المضبوطات وثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر.

وعليه حكمت المحكمه حضورياً بمعاقبة المتهم “علي .م” بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون الف جنيها عن التهمة الأولي والحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيهاً عن المتهمة الثانيه والزمتة المصاريف والمصادرة .

وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم الحبس لمدة 6 سنوات ضده في الاتهامات الموجه إليه.

وكانت محكمة جنايات قنا عاقبت المتهم في قضية الجناية رقم ١١١٧٧ لسنة ٢٠١٦ بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامه بالإتجار في المخدرات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز جوهراً مخدرا ترامادول وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

وفي السابق وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط و كفر البطيخ و كفر سعد وقسم شرطة دمياط الجديدة.